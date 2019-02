Forte ondulação marítima coloca Porto Santo e costa norte da Madeira sob aviso amarelo

A Costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão hoje sob aviso amarelo devido à forte ondulação marítima, com previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura. O aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estará em vigor a partir da tarde de hoje (21 horas), até à madrugada de terça-feira, 19 de Fevereiro, mais concretamente, até às 6 horas da manhã.

Ainda de acordo com o IPMA, haverá vento no mar de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção, recomendando, por isso, aos proprietários ou armadores das embarcações, para que tomem as devidas precauções e permaneçam nos portos de abrigo.