Formação sobre Reabilitação Urbana na CMF contou com mais de 100 pessoas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) encerrou ontem o ciclo formativo de quatro módulos sobre Reabilitação Urbana que foi dinamizado nos Paços do Concelho ao longo do mês de Fevereiro, em parceria com a Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos, no âmbito do Acordo de Colaboração ‘Abre Portas’.

O ciclo formativo contou com uma média superior a cem inscritos em cada módulo.

O vereador Bruno Martins, que tutela o pelouro da Reabilitação Urbana no Funchal, congratula-se pelo “sucesso evidente desta iniciativa promovida pela CMF, com entradas livres, permitindo a todos os formandos frequentarem uma formação certificada de grande valor acrescentado que, de outra forma, teria um custo significativo para todos os interessados”.

“Este é também o papel da autarquia, no sentido de esclarecer e estimular um tema como a Reabilitação Urbana, não só para a regeneração das cidades, mas igualmente enquanto motor da economia local”, realçou.

Bruno Martins agradeceu, por fim, à Delegação Regional da Ordem dos Arquitectos, parceiro deste evento no âmbito do Acordo ‘Abre Portas’, e aos oradores Rosário Veiga, Filipe Borges de Macedo, Dulce Lopes e Rui Campos Matos, “em mais uma das boas iniciativas saídas do Programa de Revitalização do Comércio e Serviços da Câmara Municipal do Funchal com certeza de que daremos continuidade a iniciativas como esta, a pensar nos nossos investidores, e ainda noutras classes profissionais, como arquitectos e engenheiros, que encontram hoje na Reabilitação Urbana um segmento impulsionador do seu mercado de trabalho”.