Forças Armadas ‘dispensadas’ de agir no Estado de Emergência

Os militares estão fora da ‘guerra’ à Covid-19. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado dá conta de que Ireneu Barreto, Representante da República para a Região, não encontra, para já, razões para recorrer às Forças Armadas para ajudar a fazer cumprir o estado de emergência. Porém, na PSP, já há sinais de cansaço e até exaustão, com as várias frentes de acção a que têm sido chamados. Estas questões colocam-se numa altura em que o Primeiro-Ministro já veio anunciar que, tal como aconteceu no fim-de-semana da Páscoa, a circulação entre concelhos será proibida de 1 a 3 de Maio.

Num dia em que, tal como foi anunciado na tarde de ontem, recordamos que há mais um infectado por Covid-19, o DIÁRIO revela que o vírus já matou cinco madeirenses no Reino Unido.

O combate à pandemia continua a ser feito e de diversas formas. O SESARAM já gastou 3,4 milhões de euros sobretudo com ‘consumíveis’ e a Segurança Social continua a receber pedidos de ajuda. Em apenas quatro dias houve mais 206 empresas da Região a requererem ‘layoff’, abrangendo cerca de 36 mil trabalhadores. 3.860 ‘recibos verdes’ também já solicitaram apoio extraordinário. Num outro sector, 20 alunos da UMa já pediram auxílio não só financeiro mas também em termos de equipamento informático.

Em Câmara de Lobos, onde a cerca sanitária foi implementada há menos de uma semana, muitos residentes não se conformam com este isolamento e apontam o dedo aos políticos. Entre o descontentamento e a desobediência, já que a Polícia fez ontem terceira detenção na freguesia no espaço de três dias.

No dia em que se comemora o 46.º aniversário da revolução do 25 de Abril, em entrevista, Violante Saramago Matos abre o livro de memórias do tempo da prisão em Caxias e da ditadura que reduziu “a zero” o papel da mulher na sociedade. 46 anos depois lembra que o medo é terreno fértil para os regimes totalitário. Na Madeira, haverá sessão comemorativa da data na Assembleia Legislativa, mas o Governo Regional estará ausente, o que gerou surpresa e duras críticas.

