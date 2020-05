Seguindo o exemplo de outras entidades, a Força Aérea Portuguesa (FAP) entregou computadores na ilha dourada.

Sob o comando do comandante AM3, António Nunes, foram entregues cinco computadores a cinco famílias que não têm este aparelho informático, ajudando assim nas aulas a partir de casa.

A cerimónia teve lugar no largo dos edifícios públicos do Porto Santo e contou com a presença de várias entidades da FAP, Segurança Social e algumas famílias.