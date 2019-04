Final das Olimpíadas de Biologia com aluno madeirense

As Olimpíadas de Biologia têm na final de um concorrente madeirense. António Emanuel Abreu é aluno da Escola Secundária de Francisco Franco e, segundo a instituição de ensino, é o único representante das escolas da Madeira na prova. Vai competir entre os dias 26 e 28 de Abril na Universidade do Algarve com outros 39 candidatos do país.

As Olimpíadas de Biologia são organizadas pela Ordem dos Biólogos. Trata-se de um concurso de ciência destinado a estudantes do ensino Básico e Secundário público e privado, que está dividido depois em duas categorias: as Olimpíadas Júnior (Ensino Básico) e as Olimpíadas Sénior (Ensino Secundário). A competição juntou este ano alunos de centenas de escolas, entre elas de cinco madeirenses, tendo o número de jovens a concurso vindo a diminuir com as várias eliminatórias que se foram realizando, revelou a Francisco Franco em nota de divulgação. Agora restam os finalistas, que serão colocados à prova na recta final com três provas práticas em laboratório e uma prova teórica/prática escrita.

“Recorde-se que nos últimos anos a Escola Francisco Franco tem registado presença assídua nas finais nacionais destas Olimpíadas, tendo em 2017 a aluna Vera Mendes da Silva representado Portugal nas Olimpíadas Ibero-americanas nas quais foi distinguida”, destacou a escola. Agora a instituição tem nova oportunidade com António Emanuel Abreu.