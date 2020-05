Fiéis ‘inauguram’ desconfinamento da Igreja

Neste sábado de reabertura das igrejas aos fiéis, na Igreja de São Martinho o Cônego Marcos Gonçalves ‘inaugura’ o desconfinamento da Igreja com missa (17h) antecedida do Terço. As portas do templo abriram pelas 16 horas, já com alguns fiéis à porta. É a primeira de duas celebrações agendadas para hoje. A próxima ocorre pelas 19 horas. No interior da igreja os fiéis cumprem o distanciamento - 4 pessoas por banco sendo que cada fila é intercalada por banco vedado. O uso de máscara de protecção é condição obrigatória e à entrada desinfectam as mãos.