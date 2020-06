Festival gastronómico já começou no Porto Santo

Decorre de forma tranquila e ordeira o primeiro ‘Festival Gastronómico - edição especial São João 2020’, no Porto Santo, organizado pela AICTPS-Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto.

Durante 5 dias, 19 restaurantes locais irão recriar a ceia de São João, mantendo viva a tradição que este ano não pode cumprir-se no moldes tradicionais.

Hoje foi o dia dos espaços Moinho das Lombas (na foto) Pizza café e Porto Santo Beach Club apresentarem um menu tradicional. Como se pode observar pela imagem o distanciamentos de segurança, assim como as regras de etiqueta respiratória impostas pelas autoridades de saúde, estão a ser cumpridos.

“Foi com grande entusiasmo e elevado sentido de responsabilidade pela saúde, que o nosso espaço entrou neste certame, pois saímos de uma fase muito negra no que diz respeito a facturação, mas também não podemos facilitar na higiene e regras da DGS”, realça Pedro Rodrigues.

Ainda esta sexta-feira o artista popular madeirense Buzico irá animar a noite com o seu acordeão na esplanada do Moinho das Lombas.

Entretanto, as festas de São João no Porto Santo prosseguem em formato digital devido à pandemia. Através do canal de Youtube do município, vários artistas locais irão animar as noites do evento, que decorre até ao dia 24 de Junho.