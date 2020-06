Festas da Calheta 2020 realizam-se através de plataformas digitais

Num ano marcado pela pandemia Covid-19 que obriga ao distanciamento social e a várias medidas de protecção, as festas do concelho da Calheta, denominadas ‘Calheta Viva 2020’ realizam-se, desta vez, através de plataformas virtuais.

Este novo conceito pretende fazer chegar a todos os calhetenses e madeirenses em geral, espalhados pelo mundo, um ambiente de festa para assinalar os 518 anos do concelho.

Sob a organização da Rádio Calheta, será transmitido um espectáculo protagonizado por artistas residentes/naturais da Calheta, através da Rádio Calheta, no Canal ‘Na Minha Terra’, bem como pelo Facebook do Município da Calheta.

O ‘Calheta Viva 2020’ arranca amanhã, 23 de Junho, às 20 horas, com a mensagem do presidente da Câmara Municipal, Carlos Teles e as actuações de vários grupos e artistas, nomeadamente, Grupo de Dança Michelle, Sidónio Silva, Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, João Quintino, Grupo Coral do Arco da Calheta, Banda da Escola da Calheta , Grupo de Cantigas de Norte a Sul, Sofia Ferreira, Grupo de Formação Musical da Casa do Povo da Calheta e os ‘Grumpies’.

O segundo dia de festa, marcado para quarta-feira, 24 de Junho, arranca igualmente às 20 horas, e contará com as prestações da Banda Paulense, Álvaro Florença, Grupo Folclore da Calheta, Trio Justino, Fábio e Eduardo, Micaela Setim, ‘Os Tais Que Cantam’, Carlos Santos, ‘Old Temptation’ e os 4Litro.

Este evento da Rádio Calheta conta com o apoio do município da Calheta e reúne artistas e grupos do concelho. Todo o extenso trabalho de preparação destes dois dias de festa foram igualmente realizados por profissionais da Calheta, demonstrando assim que dentro do concelho existem “mais valias e profissionais de excelente nível, capazes de proporcionar dois momentos únicos, exclusivamente ‘Made in Calheta’”, refere a organização através de comunicado, salientando que a produção ficou a cargo de João Gouveia, a imagem de Paulo Sardinha e o som de Samuel Neto.