A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que não haverá serviços de recolha no feriado municipal do Porto Santo, no dia 24 de Junho de 2020, e que neste dia o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos estará encerrado.

Adicionalmente aos circuitos de recolha normais realizados na 3ª e 5ª feira, dia 23 e 25 de Junho, respectivamente, será efectuado o reforço da recolha indiferenciada no centro da cidade, com início às 15 horas.

A ARM agradece a compreensão e colaboração de todos.