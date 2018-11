Feira das Vontades mostra instituições de uma Região com cada vez mais voluntários

Numa ilha cujo rácio de voluntários é apontado como sendo superior ao do restante país, decorre a 16ª edição de uma feira que junta 73 instituições e associações. A Feira das Vontades teve a sua abertura hoje e decorre até ao próximo domingo, na Placa Central da Avenida Arriaga e na Praça da Restauração, no Funchal.

“Estamos agora a acabar um estudo que indica que, na Madeira, temos um rácio de voluntários - que decorreu de uma série de intempéries como o 20 de Fevereiro e os incêndios - daí nasce um movimento de voluntários diferenciado a nível do continente.”, assumiu Rita Andrade, secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, que em breve conta divulgar os dados finais sobre este estudo.

Rita Andrade admite que o número de voluntários da Região tem vindo a aumentar, distinguindo-se do país, cujo rácio se encontra abaixo do desejado.

A visita à feira contou ainda com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, bem como de Bruno Martins, vereador da Câmara Municipal do Funchal.