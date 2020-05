Faltam meios e coragem para travar pais perigosos. Esta é a notícia em manchete na edição impressa deste domingo. Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal apela à denúncia de casos suspeitos “nem que seja por telefonema anónimo”, para evitar desfechos trágicos como o que vitimou a menina Valentina, em Peniche.

Uma tragédia envolvendo menores que, infelizmente, acontece em todo o lado e a Madeira não é excepção. O DIÁRIO recorda cinco crimes semelhantes ocorridos na Madeira, muitos deles associados a casos de violência doméstica como aquele que levou a PSP à Rua Bela de São Tiago, onde um homem alterado recebeu os agentes, de arma branca e com uma barra de ferro: Quatro polícias foram parar ao hospital.

A foto em destaque mostra os restaurantes da baixa do Funchal em modo desconfinamento. Mas o cenário não é animador. O movimento de dinheiro caiu para metade: Levantamentos e pagamentos por Multibanco baixaram 46% em Abril e os bens alimentares estão mais caros. A restauração está apreensiva e sem ‘apetite’ para reabrir.

Com motivos de queixa estão muitos consumidores que por estes dias recorreram ao comércio electrónico. As reclamações em compras online dispararam 140% e o Serviço de Defesa do Consumidor regista pico de queixas durante a pandemia. Neste Dia Mundial da Internet, relembramos os perigos e deixamos-lhe conselhos para as compras online.

De regresso está o ensino secundário, que abre portas a 1 de Junho na Madeira. Mas atenção: os alunos que quiserem se preparar para os exames nacionais terão de fazer pré-inscrição. Já os professores e pessoal não docente serão testados à covid-19.

Mergulhado num mar de dúvidas está a legitimidade das regiões autónomas decidirem impor a quarentena obrigatória aos cidadãos nos hotéis. Questionado pelo DIÁRIO, o secretário da tutela, Pedro Ramos, manteve-se ontem em silêncio, depois de se saber que o tribunal decidiu o fim das quarentenas obrigatórias nos Açores, o que forçou o presidente do Governo do arquipélago vizinho a avançar com alterações às regras.

