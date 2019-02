Falência da Germania “é rude golpe” para a Madeira

O despertar foi penoso para quem gere o destino Madeira. Tudo por causa da falência da transportadora aérea alemã Germania Airlines e do cancelamento de todos os seus voos, notícia que avançamos às 8h da manhã no nosso microsite de Turismo.

A companhia voava para a Madeira e Porto Santo chegando a ter seis rotas a partir de Alemanha: Friedrichshafen, Dresden, Múnster, Hamburgo, Bremen e ErfurtH. Hoje voava para a Madeira desde Dresden, Nuremberg, Hamburgo e Dresden. Os quatro voos estão cancelados.

“É um rude golpe para a Madeira. Só sei que todas as vendas estão suspensas e que os voos de hoje já não se realizam. Mas esta hora não é de conversa. É de nos multiplicarmos em reuniões para vermos o que podemos fazer”, revela ao DIÁRIO um agente local assumidamente desesperado com o desfecho anunciado esta madrugada.

Transtornado está também um outro operador local, embora admita que ao contrário daqueles que dizem estar tudo bem no destino, desde Dezembro que perspectivava o pior dos cenários, pois os funcionários da companhia não recebiam salários.

Crítico das estatísticas manipuladas e do adiar de estratégias quando era provável que o desfecho fosse esta, este agente do sector lamenta que a Madeira continue a cantar fado do que a enfrentar dramas reais, sendo incapaz de ver mais longe e de no mínimo fazer igual a Canárias. “Lá puseram-se na rua e foram ouvir toda a gente para ver como poderiam inverter o ciclo negativo que estavam a começar a sentir. Foram ouvir TO’s e influenciadores e disponibilizaram ajudas para campanhas. Nós aqui, mascaramos a realidade e damos mais uns quantos (muitos) milhões a empresas para podermos ter muitas inaugurações e tentar ganhar mais umas eleições, sim por que isso é que importa”, refere.

O DIÁRIO tentou saber junto da Associação de Promoção da Madeira o impacto da falência no destino, mas o organismo faz saber que prepara uma reacção para mais tarde pois neste momento está focada na inventariação de todas as variantes do problema.

Quanto aos passageiros afectados pela suspensão das operações de voo, a Germania Airlines assumiu que os que reservaram os voos como parte de um pacote de férias podem entrar em contacto com o operador turístico para organizar o transporte substituto. Contudo, “para os passageiros que reservaram directamente com a Germania, infelizmente não há direito a substituir o transporte”.

A Região sofre assim novo revés no mercado alemão que em Novembro de 2018 registava uma quebra de 10,9%. Em 2017, os residentes na Alemanha produziram mais de 1,8 milhões de dormidas nos alojamentos turísticos madeirenses, representando 24,6% do total (mais 2% do que em 2016)

A Germania era uma companhia aérea alemã com mais de 30 anos de história e transportava cerca de quatro milhões de passageiros por ano. Operava 37 aviões Airbus A320 e Boeing 737-700 e realizava essencialmente voos para agências de viagens transportando turistas de cidades europeias, com destaque para a Alemanha. Um dos seus maiores clientes era a TUI, o maior operador turístico mundial.