Faleceu Rui Fernandes, histórico do andebol madeirense

Faleceu ontem Rui Fernandes um dos históricos do andebol madeirense. Rui Fernandes fez parte dos primeiros atletas federados na Madeira, tendo sido um guarda redes de eleição. Foi técnico, dirigente e árbitro, tendo se destacado ao serviço do CD Nacional e mais tarde no ACM Madeira clube que ajudou a erguer com a modalidade. Teve um papel determinante nos escalões de formação sendo técnico da selecção da Madeira que em 1984 venceu o encontro nacional do escalão pela primeira vez para a Região. À família o DIÁRIO endereça as suas condolências.