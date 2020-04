Faleceu Jorge Atouguia, o último reitor do Liceu

Faleceu ontem, aos 91 anos, Jorge Atouguia. Conhecido e reputado professor de Física e Química, foi o último Reitor do Liceu, e era tão respeitado pelos discente que, mesmo na altura conturbada do 25 de Abril, foi levado em braços pelos alunos.

Aos 90 anos, em 2018, foi alvo de uma homenagem na escola que sempre considerou “sua”, como recordou em Julho desse ano em entrevista ao DIÁRIO.

Jorge Filipe Garcês Atouguia fez o curso em Coimbra e, no regresso à Madeira tornou-se professor no Liceu e posteriormente foi reitor daquela escola. Já depois do 25 de Abril, foi o primeiro presidente do conselho directivo da actual Escola Secundária Jaime Moniz.

Antes de se reformar esteve vários anos ligado à então Telescola, um projecto que afirmou ter sido fundamental para a educação na Madeira. Mas sublinhou várias vezes ao longo da entrevista, “nunca deixei o meu Liceu”.

À família enlutada, o DIÁRIO endereça os mais sinceros sentimentos.