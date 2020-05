Faleceu Artur Campos, antigo repórter fotográfico do DIÁRIO

Artur Campos, antigo repórter fotográfico do DIÁRIO de Notícias, faleceu esta madrugada no Hospital João de Almada, no Funchal.

A sua ligação a este matutino durou mais de 30 anos, entre 1973 e 2006.

Recorde-se que Artur da Silva Mendes Campos nasceu na freguesia de Santa Luzia, a 6 de Setembro de 1943. Deu os primeiros passos da sua carreira profissional ainda muito jovem, iniciando, aos dez anos de idade, as funções de ajudante de tarefas no estúdio da Foto Vieira, na rua dos Tanoeiros.

Dois anos e meio mais tarde, em 1956, Artur Campos foi trabalhar para o estúdio de Carlos Fotógrafo, na rua de Fernão Ornelas, onde permaneceu durante sete anos, realizando diversas reportagens fotográficas e de laboratório, juntamente com uma equipa de outros profissionais da empresa.

Em 1963 foi contratado para trabalhar no estúdio dos Perestrelos Photographos, localizado na avenida Arriaga. Ali permaneceu durante 10 anos, tendo saído para desempenhar as funções de repórter fotográfico do DIÀRIO de Notícias, onde se manteve até à data da sua aposentação, ocorrida entre 2006 e 2007.

Em Maio de 2018 Artur Campos ofereceu parte do seu acervo fotográfico à Direcção Regional dos Assuntos Culturais, uma obra que esteve em destaque durante um mês no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira.

O funeral realiza-se amanhã, 3 de Maio, às 10 horas, no cemitério de São Martinho.

À família enlutada e amigos, o DIÁRIO endereça sentidas condolências.