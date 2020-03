Fábrica de chocolates está a criar bombom com rum da Madeira

Uma fábrica de chocolates tem apostado em produtos típicos da Madeira para os recheios dos seus bombons e está a idealizar a confeção de um com sabor ao rum produzido nesta ilha, disse hoje o seu Mestre Chocolatier.

A fábrica Maria Chocolate, localizada em Vila Nova de Gaia, no norte de Portugal, já tem bombons de chocolates recheados com banana, cereja e maracujá que “são sabores da Madeira”.

Este fim de semana, no âmbito da quarta edição do ‘Perola Wine Fest 2020’, que termina hoje no Museu da Imprensa, no centro da cidade de Câmara de Lobos, um dos principais concelhos vitivinícola das Madeira, a empresa apresentou um bombom com recheio de Vinho Madeira, na sequência de uma parceria comum dos exportadores regionais, com casa estabelecida em 1870.

Neste evento participaram 30 produtores de vinhos de Portugal.

“Nós fechámos contrato com a Justino’s Madeira Wine recentemente e talvez venhamos a ter outra parceria com uma empresa produtora de Rum da Madeira”, revelou à Lusa o Mestre Chocolatier, Fernando Monteiro.

No seu entender, “o vinho Madeira casa muito bem com o chocolate porque, por si só, é um vinho mais doce, misturado com chocolate de elevada qualidade, nomeadamente o belga, que é o melhor do mundo, o produto final é, realmente, de topo”, afirmou.

Aquela empresa também tem produtos confecionados com vinho do Porto e gin de Ventozelo.

A Maria Chocolate é uma empresa familiar, constituída pelo casal Fernando Monteiro e Camila Monteiro, que tem uma produção diária artesanal de 5.000 bombons.