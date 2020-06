Ex-vereador do PSD desagradado pelo não agendamento do ‘Encontro de Autarcas’ do PSD Machico

O não agendamento do habitual ‘Encontro de Autarcas’ do PSD de Machico que anualmente ocorria nesta época dos Santos Populares está a provocar desagrado nas hostes social-democratas.

O ex-vereador António Nóbrega usou as redes sociais para denunciar o ‘esquecimento’ do Partido.

“Por esta altura do ano, altura das festas populares de S. João, era hábito a realização do ‘Encontro de Autarcas’, do PSD Machico. Foi realizado durante muitos anos, depois houve uma interrupção e voltou-se novamente a realizar-se. Este ano e por razões que desconheço não houve este encontro. Os responsáveis políticos locais e regionais devem saber o porquê” começa por questionar.

Lembra que “a pouco mais de um ano para as Eleições Autárquicas, Outubro de 2021, adensa mais a importância, desta reunião magna, dos autarcas de Machico”, reforça.

“Numa situação normal, já que estamos noutra ‘normalidade’, este seria o dia da sua realização”, escreveu hoje na sua página pessoal do Facebook.

Adianta que “hoje o partido estava transmitindo a sua força, fazendo uma comunicação ao concelho que com o PSD, Machico seria uma terra com mais progresso e desenvolvimento. Era um momento de reflexão interna, da forma como o partido está a desempenhar a oposição a este executivo camarário. Uma aproximação e convívio dos seus autarcas. Era reunificação das tropas para os combates que aí veem, que serão muito exigentes e difíceis”, avisa.

António Nóbrega antecipa eventuais desculpas argumentando que “com situação actual e porque não pode haver ajuntamentos e deve-se manter o afastamento social, poderia ser feito ao ar livre. Temos excelentes espaços e até o tempo ajudava. Está uma manhã bonita de sol. Ou então transmitir numa plataforma digita”, sugeriu.

“Fica para outra altura”, concluiu.

O primeiro a reagir a este post foi o vereador do PSD Ricardo Sousa. Para subscrever o desagrado do colega de Partido. “Concordo! Até sugeri a sua realização... está no momento de acertar os nossos objectivos!”, reagiu o agora líder da oposição local.