A Comissão Europeia quer que a Sociedade Agrícola da Fajã dos Padres devolva apoios recebidos de fundos europeus para a concepção e construção do equipamento de acesso à quinta. A decisão, passível de recurso, vai no mesmo sentido das instâncias nacionais. É este o assunto que faz manchete esta segunda na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto da capa ilustra uma das imagens turísticas da marca Madeira: “‘Canyoning’ ganha novo percurso no Porto Moniz” é o título que acompanha a imagem. O representante na Região da Federação Portuguesa de Montanha fala da “espectacularidade” daquele que passa a ser o 44.º canyon da Madeira, “simples e acessível”, que enriquece o leque da oferta turística a Norte.

Ao lado poderá ler que “CMF quer construir barragem no Parque Ecológico”. Saiba que o investimento municipal inscrito no ‘Funchal - Rumo 2030’ revela, no global, que mais de 100 milhões serão aplicados no ciclo urbano da água do Funchal.

Por baixo surge outra chamada de capa: “Paróquia completa datas históricas” - Faz hoje 51 anos que o padre Martins Júnior foi nomeado pároco na Ribeira Seca. Um ano depois da revogação da suspensão ‘ad divinis’ do sacerdote, paroquianos têm mais razões para sorrir.

Finalmente, também com foto, poderá ler que “Raça bovina regional vai ser classificada”. Sobre este assunto contamos-lhe que o Governo Regional iniciou o projecto de valorização da ‘mestiça madeirense’.

