Estudantes universitários dos EUA conhecem história do Vinho Madeira

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) recebeu hoje um grupo de nove alunos e dois professores da prestigiada universidade norte-americana Johnson & Wales, no âmbito da ação ‘Study abroad program on Volcanic Island Wines: The Azores and Madeira Wine’.

Esta iniciativa, que conta também com a parceria da Escola de Formação Turística e Hoteleira dos Açores, teve início nas ilhas açorianas de S. Miguel e Pico e continuidade na nossa Região, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a Região Vitícola da Madeira e as principais caraterísticas dos seus vinhos.

O programa de visita à Madeira iniciou-se pela manhã com uma deslocação à Adega de São Vicente, seguida de workshop e prova comentada de vinhos tranquilos da Madeira. A parte da tarde foi dedicada ao Vinho Madeira, através da realização de um masterclass, no qual foram abordadas várias temáticas e caraterísticas deste vinho único no Mundo, tendo terminado com uma prova comentada de vinhos.

Considerando as grandes ligações histórico-comerciais entre os Estados Unidos e o Vinho Madeira, e sendo este país um dos principais mercados de exportação do Vinho Madeira, esta visita assumiu-se como um importante veículo de promoção, dirigido a um público alvo que, estando a formar-se em áreas do setor vínico, dará um importante contributo para a divulgação do Vinho Madeira no seu país de origem.

A realização destes masterclass dos Vinhos da Madeira é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.