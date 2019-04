Estratégia madeirense para a mobilidade elogiada na Europa

A Madeira deu a conhecer esta manhã, na ilha italiana de Elba, a sua experiência ao nível da promoção da mobilidade eléctrica e o sistema de incentivos para aumentar a aquisição de veículos eléctricos, mais amigos do ambiente.

O tema foi abordado pela Directora Regional Adjunta de Economia, Patrícia Dantas, que apresentou a estratégia regional para esta área, quer o Plano Integrado e Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira (PIETRAM), quer o Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), quer ainda os vários projectos em curso da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM).

Entre os investimentos da EEM, Patrícia Dantas deu a conhecer o “Porto Santo Smart Fossil Free Island – Porto Santo Sustentável” um projecto que, segundo Patrícia Dantas, é “bastante ambicioso e que já está a dar passos muito importantes, contribuindo para a redução das emissões de dióxido de carbono”.

Além disso, a Directora Regional Adjunta de Economia referiu ainda, a propósito dos projectos que estão a ser implementadas no Porto Santo, as medidas de incentivo à aquisição de viaturas eléctricas, uma estratégia que deverá também ser estendida à Madeira em 2020.

Tudo isto, segundo Patrícia Dantas, aliado ao propósito de reduzir a dependência de combustíveis fosseis e aumentar a produção de energias alternativas, a qual deverá atingir, até 2021, cerca de 50% do total de energia consumida na Região.

A outro nível, Patrícia Dantas deu a conhecer também a nova política para os passes sociais, cujo objectivo é, por um lado, proporcionar mais rendimentos às famílias e, ao mesmo tempo, atrair mais passageiros para os transportes públicos, o que tem vindo a registar-se com as alterações introduzidas.

A renovação da frota, em especial da Horários do Funchal, um dos parceiros deste projecto “Civitas Destinations”, foi outros dos aspectos abordados, com Patrícia Dantas a referir que deverão ser adquiridos 129 veículos pela empresa pública de transportes públicos, alguns deles eléctricos.

A interligação de todas estas variantes foi muito elogiada neste encontro, no qual foi felicitado o Governo Regional pela estratégia que tem vindo a ser levada a cabo, na medida em que, tal como revelou Patrícia Dantas, “é a conjugação de todas estas estratégias que culminará numa melhoria da qualidade de vida das populações, sejam residentes ou turistas, mas também num melhor serviço prestado”.

Patrícia Dantas aproveitou ainda esta oportunidade para falar na necessidade de conjugar esforços e financiamentos para estas áreas, tendo manifestado a necessidade da Comissão Europeia “vir a contemplar instrumentos para o financiamento, algo semelhante ao ‘Connecting Europe Facilities – CEF’, mas para projetos de menor dimensão e que contemplem as realidades de pequenas regiões, como as regiões insulares”.

Pois, segundo a Directora Regional Adjunta de Economia, “em termos de infraestruturas, conectividade e redes viárias a Europa não pode apenas funcionar numa perspectiva transnacional, de grandes investimentos e grandes Infraestruturas”.

Este encontro, que decorre no âmbito do projecto europeu “Civitas Destinations”, envolve para além da Região Autónoma da Madeira, a ilha italiana de Elba, Malta, Chipre, Creta e Gran Canária, tendo como denominador comum o facto de terem todas uma vocação turística ligada à natureza.

Segundo Patrícia Dantas, o facto do ambiente ser um dos “ex-libris” destas regiões faz também com que “haja uma preocupação acrescida e comum, no sentido de preservar os recursos naturais das diferentes regiões e reduzir a emissão de carbono. Sendo esta, também por isso, uma das prioridades do Governo Regional”.

Recorde-se que o “Civitas Destinations” é um projecto europeu do Programa Civitas, financiado ao abrigo do programa “Horizonte 2020”, com a duração de quatro anos (2016-2020), destinado a melhorar a mobilidade de turistas e residentes nas seis ilhas europeias que integram este projecto, precisamente, Elba (Portoferraio e Rio), Madeira (Funchal), Malta (Valletta), Chipre (Limassol), Creta (Rethymno), Gran Canária (Las Palmas de Gran Canária).

Neste encontro em Elba participam representantes de 30 parceiros europeus e não europeus, envolvendo municípios, universidades, operadores de transportes públicos e empresas de consultoria, que apresentam as suas medidas e soluções de transporte urbano, destinadas a resolver problemas de mobilidade que surgem especialmente durante as épocas altas de turismo.

Entre os participantes encontra-se a região de Shenzhen, na China, que além das soluções que irá apresentar neste encontro, que decorre até à próxima sexta-feira, as soluções e a sua experiência neste domínio, promovendo também, desta forma, novos laços de cooperação entre aquele país e a União Europeia.