A “estrada nas Ginjas é uma auto-estrada na Amazónia”. A frase pertence a Miguel Sequeira, ex-director das Florestas, que considera a decisão do Governo Regional uma “teimosia” e que vai prejudicar a Laurissilva. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO do Notícias da Madeira, esta quinta-feira, onde também damos conta que o presidente da Câmara de São Vicente, José António Garcês, assegura que a via vai ser construída “doa a quem doer”.

Já em destaque fotográfico o relevo vai para o ser humano, que está em primeiro lugar. ‘Educar na era digital’ foi o mote para o autor brasileiro Marcos Piangers sublinhar a importância do homem se sobrepor sempre à tecnologia, numa conferência onde uma conhecida ‘blogger’ deu pistas para uma vida feliz.

‘Mergulhado em polémica’ é o título dado a novo ‘Raio X’ feito a um secretário regional, neste caso Pedro Ramos, que até conseguiu alguns entendimentos no sector, mas a turbulência no SESARAM e o aumento das listas de espera para cirurgia marcaram o mandato do terceiro responsável pela pasta da Saúde.

‘GR assegura comparticipação dos medicamentos à PSP’ e ‘Nadadora completou travessia Porto Santo-Madeira em 12 horas e 10 minutos’ são as restantes chamadas de primeira capa.

