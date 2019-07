Estrada “está integrada no Plano de Investimentos e no Orçamento” da Câmara de Santa Cruz

Sobre o comunicado hoje emitido pelo deputado municipal do CDS, a Câmara Municipal de Santa Cruz esclarece que “a Estrada dos Moinhos está integrada no Plano de Investimentos e no Orçamento da Câmara Municipal de Santa Cruz”. “Curiosamente dois documentos que mereceram o voto negativo do CDS”, diz através de um comunicado de imprensa.

Acrescenta ainda que “a lógica intervencionista dos partidos tradicionais faz com que as suas intervenções sejam pautadas pela cegueira e pela irracionalidade, características ainda mais acentuadas no CDS que oscila entre ser cópia fiel do PSD e muleta do mesmo”. “Ou seja, não se lhe conhece pensamento próprio e muito menos pensamento válido”, sustenta.

E concluindo dizendo que “a política sustentada em acusações e denúncias falsas e infundadas é o que leva à descrebilização lamentável dos partidos e da sua acção”.