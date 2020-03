Estivadores no Porto do Caniçal recebem material de protecção pessoal

Os estivadores do Porto do Caniçal vão, ainda hoje, passar a trabalhar com material de protecção pessoal, nomeadamente máscara e luvas. A medida que visa reduzir o risco de contaminação e contágio do Covid-19 será posta em prática com a mudança de turno, prevista ocorrer na próxima hora (17 horas), revelou o administrador do Grupo Sousa, Duarte Rodrigues.

Esta manhã, trabalhadores do turno que agora encerra a jornada de trabalho terão reclamado junto da Sociedade Operações Portuárias da Madeira, Lda. (OPM) a falta destes artigos de protecção individual. Prontamente o operador portuário encetou diligências no sentido de “arranjar o material, o que não foi fácil na actual conjuntura”, salientou Duarte Gonçalves.

Ainda assim foi possível garantir já hoje luvas e máscaras que serão distribuídas aos trabalhadores que entram no próximo turno, agora às 17 horas.

“Já temos o material necessário, por isso a equipa que começa às cinco (17h) já terá esse material [de protecção individual]. Será disponibilizado para todos os funcionários, a partir de agora”, assegurou o administrador do Grupo Sousa. Está por isso “ultrapassado” o inconveniente junto dos estivadores do Porto do Caniçal, essenciais à movimentação de mercadorias no abastecimento à Região.

A questão foi suscitada esta segunda-feira de manhã junto da equipa que a partir das 8 da manhã começou a operar na movimentação de carga do navio Funchalense 5.

Duarte Rodrigues reforça que a preocupação da OPM é “tentar sempre arranjar o material em quantidades suficientes para que as próximas equipas não tenham faltas”, face ao constrangimento que é adquirir este tipo de produto. “Neste momento está ultrapassado”, ressalvou, apesar de “nesta altura não é fácil arranjar luvas e máscaras de protecção porque não há nada”, lembra.

Garantida está também a desinfecção das máquinas. “Produto desinfectante não há problema e é algo que está a ser feito”, concretizou.