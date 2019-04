A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, presidiu hoje à sessão de abertura do Mês da Prevenção dos Maus Tratos contra Crianças, que se assinala emAabril, tal como é tradição, numa iniciativa conjunta da autarquia com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal.

A sessão decorreu na Sala da Assembleia Municipal e a autarca explicou que “esta é uma iniciativa nacional que organizamos há cinco anos com a CPCJ do Funchal, assumindo-se como uma campanha anual importante para manter na agenda mediática a questão dos maus-tratos contra as crianças”.

“Estamos no século XXI, mas os mais jovens continuam a ser vítimas de bullying, de violência sexual e de maus tratos, e o nosso dever enquanto poder público é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que esta violência deixe de acontecer, actuando junto das famílias, das escolas e dos demais agentes, para dar visibilidade a este problema e contribuir para mudar mentalidades.”

A vereadora antecipa com optimismo um mês de actividades com diversos parceiros, reiterando que “este é um desígnio que precisa do envolvimento de toda a sociedade civil. Se trabalharmos juntos e em rede, é possível concretizar a mudança e ter resultados.” Entre as várias actividades previstas, destaca-se, no próximo dia 30 de Abril, a realização de um Laço Humano no Parque de Santa Catarina, uma iniciativa aberta a toda a população, pelas 14h30.