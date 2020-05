O estacionamento abusivo no final da rua da Praia Formosa (zona de inversão de marcha, lado Poente) impediu ontem a restauração local de depositar os resíduos na ‘casa do lixo’ situada junto da zona de inversão de marcha, devido ao bloqueio provocado por viaturas indevidamente estacionadas no local.

Realidade que tem vindo diariamente a acontecer, sobretudo na última semana com o desconfinamento balnear.

Hoje não é excepção.