Esta segunda-feira em cinco números

São várias as conclusões do Estudo de ‘Avaliação da Satisfação do Turista 2018’, trabalho que cumpre, entre outros, a monitorização do sector que decorre da Estratégia do Turismo 2017-2021. O estudo também segue a actualização do trabalho anteriormente levado a cabo pelo Governo Regional, no âmbito do Barómetro Regional da Qualidade e Inovação (BRQI), relativo aos anos de 2007, 2009, 2011 e 2014.

87,3%

A qualidade global do destino Madeira registou o valor mais elevado de sempre, com 87,3%, mostra o ‘Estudo de Avaliação da Satisfação do Turista’, apresentado esta segunda-feira.

+ 22,4%

O índice de lealdade dos turistas ao destino Madeira cresceu 22,4%, passando de 64,7%, em 2008, para 84,2%, em 2018.

+18,8%

Entre 2007 e 2018, a probabilidade de repetir o nosso destino cresceu 18,8%, assim como cresceu 9,1% a probabilidade de o recomendarem, actualmente a rondar os 90%.

35,3% ingleses

Dos 466 turistas que responderam ao questionário, 35,3% eram naturais do Reino Unido e 31,3% da Alemanha. Portugueses, espanhóis e franceses também estavam entre os inquiridos.

90,2% bem recebidos

O factor humano continua a ser fortemente valorizado pelos turistas: 90,2% consideram-nos pessoas simpáticas e acolhedoras. E 87 % consideram que o fator humano é que faz diferença no desempenho global de toda a cadeia de serviços do sector.