Esta quinta-feira passe pela Feira das Vontades

XVI FEIRA DAS VONTADES

Abertura da nova edição da Feira das Vontades, na placa central do Funchal, pelas 19 horas, que conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

A Feira das Vontades tem com objectivos mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas instituições da região que trabalham com voluntários, partilhar experiências e incentivar à prática do voluntariado, enquanto expressão de cidadania activa.

União de Sindicatos realiza arruada

A União dos Sindicatos levará a efeito uma “arruada” contra o trabalho precário em prol da defesa da contratação colectiva, sob o lema ‘Avançar nos Direitos – Valorizar os Trabalhadores’.

Esta iniciativa, está inserida na ‘Jornada de Luta Nacional’ convocada pela CGTP-IN. A concentração acontece, pelas 15h1, na Placa Central da Avenida Arriaga, Junto à Estátua Gonçalves Zarco e termina junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

Congresso Nacional de Emergência Pré-Hospitalar

A vice-presidente Isabel Torres, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa, irá estar presente na cerimónia de abertura do Congresso Nacional de Emergência Pré-Hospitalar 2018, pelas 10 horas, que terá lugar na Quinta do Lorde Resort Hotel.

Conferência ‘As políticas de Ordenamento e dinâmicas de mercado imobiliário’

A Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira (FCV-UMa) promove conferência ‘As políticas de Ordenamento e dinâmicas de mercado imobiliário’, que terá lugar na sala do senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, a partir das 18h e insere-se no Ciclo de Conferências Mestrado em Ecoturismo

O palestrante será Pedro Bingre, da Escola Superior Agrária de Coimbra e especialista em ordenamento do território. O programa da conferencia inclui ainda a análise das influências dos planos directores municipais nas lógicas de ocupação territorial dos sectores turístico, habitacional, agroflorestal e conservacionista. A entrada é livre.

#aminhavoznaUE

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva acolhe, pelas 9h45, a conferência e debate denominado ‘Roteiro das Eleições’

Esta iniciativa integra-se no projecto #aminhavoznaUE, responsabilidade do Centro de Informação Direct Madeira e dirige-se essencialmente aos alunos do 12.º ano, com o objectivo de sensibilizar os jovens para a importância da participação nas próximas eleições para o Parlamento Europeu.

Palestra ‘Sono Infantil: dos 0 aos 6 anos de idade’

A Farmácia do Caniço organiza uma palestra, pelas 21 horas, no âmbito do projecto das Jornadas da Saúde, com o tema ‘Sono Infantil: dos 0 aos 6 anos de idade’, com a Psicomotricista e Consultora do Sono Materno-infantil, Cláudia Freitas.

O evento tem entrada livre e todos os participantes receberão certificado de presença e um pequeno kit de participação.

Plenário do Governo Regional

O Governo Regional reúne-se em plenário, pelas 15 horas, na Quinta Vigia, sob a presidência do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Apresentação da exposição no Museu da Baleia

Abertura da exposição ‘Projecto Mistic Seas II: O papel do Museu da Baleia da Madeira’, no Museu da Baleia, no Caniçal. O evento abre às 17h30.

Abertura do Rochão Village

Inauguração do empreendimento Rochão Village, pelas 17 horas, na freguesia do Arco da Calheta que conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.