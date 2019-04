Esta quinta-feira em 5 números

3.500 pessoas

O PSD lembra que a lista de espera para a habitação social no Funchal ultrapassa as 3.500 pessoas.

28 alunos

e dez professores participam na inicitiva ‘Put Yourself in my Shoes, a terceira mobilidade do projecto Erasmus+, na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada).

25 anos

Emiliano Martins, o homem que matou a tiro o pai, a mãe e a irmã, na casa da família em Santana, vai mesmo cumprir a pena máxima de prisão, 25 anos, depois do Supremo Tribunal de Justiça rejeitar o recurso, na semana passada.

6 anos

Não se registam doenças transmitidas por mosquitos na Madeira há seis anos, disse esta quinta-feira o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

34,7% de desempregados

Quatro freguesias das 54 regionais, têm 34,7% de todos os desempregados registados no Instituto de Emprego no final de fevereiro de 2019. Santo António, São Martinho, Caniço e Câmara de Lobos tinham, em Fevereiro, mais de 5.700 dos mais de 16.500 desempregados registados.