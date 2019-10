Esta quinta-feira, 24 de Outubro, em 5 números

0,3%

A Câmara do Funchal aprovou, hoje, na reunião semanal do executivo, a taxa de IMI mais baixa do País de 0,3%.

12%

O presidente do Governo Regional afirmou, esta tarde, à margem da inauguração da ‘Cidade do Empreendedor’, que a redução do IRC para 12% estará plasmado já no próximo Orçamento Regional.

1,5 M

PS Porto Santo votou contra a contratação financeira de um empréstimo bancário de 1,5 milhões de euros para a aquisição do edifício de serviços públicos onde está instalada a Câmara Municipal do Porto Santo, Na sessão extraordinária de hoje da Assembleia Municipal.

32,50€

A CDU promoveu, esta quinta-feira, uma iniciativa política no Porto Santo, para a apresentação da iniciativa legislativa sobre a isenção de taxas aeroportuárias nos voos inter-ilhas. Nesta iniciativa, o deputado da CDU, Edgar Silva, afirmou que “as taxas praticadas no aeroporto do Porto Santo (32,50 euros) pesam muito negativamente nos custos das ligações aéreas de e para o Porto Santo, constituindo um dos mais graves obstáculos ao desenvolvimento económico e social daquela ilha”.

46.659 mil

A pesca do carapau em águas continentais portuguesas deve ser reduzida para metade, segundo a proposta hoje apresentada pela Comissão Europeia dos limites de capturas para 2020. Os limites para a pesca de carapau nas águas dos Açores e Madeira são definidos por Portugal.