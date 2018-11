Esta quarta-feira comemora-se o Dia Mundial da Diabetes

‘Dia Mundial da Diabetes’

A Escola Secundária Jaime Moniz promove uma conferência subordinada ao tema “Prevenção da Diabetes, é possível? O Papel da Família, no dia em que se assinala o ‘Dia Mundial da Diabetes’.

O evento terá como prelector Silvestre Abreu, director do Serviço de Endocrinologia do Hospital dos Marmeleiros, pelas 10 horas, na Sala 215.

Conferência na Universidade da Madeira

A Universidade da Madeira acolhe a conferência ‘Living Bridges – Towards Interdisciplinary Research on People of Dialogue’.

A sessão de abertura terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, às 9h30, e será presidida pelo Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo.

O evento tem como objectivo apresentar o ‘Living Bridges’, um projecto europeu que foca o multiculturalismo na actualidade e ambiciona encontrar novas formas de resolução de problemas através do diálogo.

Segue-se, pelas 11h30, a apresentação do livro ‘Stress e Educação’, fruto de um trabalho colaborativo entre o UMa-CIERL e a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço, no âmbito da organização conjunta das Jornadas Psicopedagógicas: Stress e Educação decorridas em maio passado.

A participação na conferência é gratuita e confere direito a certificado de presença.

‘MIUT - Madeira Island Ultra-Trail’

O Clube de Montanha do Funchal, através da Comissão Organizadora do ‘MIUT - Madeira Island Ultra-Trail’, apresenta publicamente os resultados dos ‘Estudos de Impacto Económico e Mediático do MIUT 2018’. A conferência acontece, pela 11h30, na sala do pátio, no Colégio dos Jesuítas e conta com a presença da secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e com o director executivo da Associação de Promoção da Madeira, Roberto Santa Clara.

Apresentação, pelas 11h30, no mesmo local, da parceria entre ‘BERG Outdoor’ e a organização do ‘MIUT’.

Reuniões na Assembleia Legislativa da Madeira

Os deputados da Comissão Eventual sobre a ‘Prevenção e Combate à Violência Doméstica’, reúnem-se, pelas 14h30 e 15h30, respectivamente, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Audição Parlamentar, com a presença do juiz presidente do tribunal Judicial da Comarca da Madeira – Paulo Barreto;

2. Audição Parlamentar, com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Conselho Regional da Madeira – Brício Araújo.

Reunião da ‘Comissão Eventual de Inquérito à política de gestão da TAP em relação à Madeira’, pelas 14h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único – Análise dos assuntos pendentes em comissão.

Reunião da ‘Comissão Eventual de Inquérito aos Serviços Prestados pelo Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM)’, pelas 15h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único – Audição Parlamentar com a presença do secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Presidente da Assembleia recebe o Comandante do RG3

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebe o Comandante do Regimento de Guarnição Nº. 3 (RG3), Coronel Paulo Jorge da Ponte Figueiredo, numa audiência de apresentação de cumprimentos, às 11 horas.

Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva celebra 40 anos

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva celebra, esta quarta feira, 40 anos. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque estará presente na iniciativa que começa às 14h30.

Em funcionamento desde o ano lectivo 1978/79, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva tem hoje um total de 1307 alunos, distribuídos pelo 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, e 210 docentes.

Pagamentos do IDE

Cerimónia de pagamentos do IDE (Instituto de Desenvolvimento Empresarial), que conta com a participação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas 12 horas, no Forte de São Tiago.

Nesta cerimónia serão formalizados, ao abrigo dos sistemas de incentivos, apoios a 69 projectos, dois quais 66 são de apoio ao funcionamento e 3 de apoio ao investimento, no valor total de 1,83 milhões de euros.