Está consumada a mudança na direcção no Serviço de Medicina Interna

Depois de vários meses de conflito interno, de dois abaixo-assinados, de uma chamada de atenção do bastonário da Ordem dos Médicos e até de uma ameaça de demissão do Directo Clínico, foi hoje decidida a mudança na direcção do Serviço de Medicina Interna do Serviço de Saúde da Região. De acordo com uma nota enviada há pouco pelo SESARAM, “por acordo entre a Administração do SESARAM, a Direcção Clínica e a médica Manuela Lélis o contrato de comissão de serviço como directora de serviço de Medicina Interna, cessou com efeitos a 29 de junho de 2020. Este acordo tem subjacente a responsabilidade da médica Manuela Lélis e o espírito de colaboração com esta administração, consciente desta constituir a solução mais simples e adequada para livremente candidatar-se ao concurso para assistente hospitalar graduado sénior”.

A informação ressalva ainda que “a administração do SESARAM enaltece a forma como o Serviço de Medicina Interna alcançou o consenso entre pares” e acrescenta que, por proposta do Diretor Clínico, Júlio Nóbrega, foi nomeado director do serviço o médico Assistente Graduado Sénior António Chaves.”