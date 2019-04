Especialistas da UMa participam no 1º Ciclo de conferências ‘Gynecia’ em Lisboa

Especialistas em Estudos Clássicos e em História da Ciência e da Medicina vão participar, no dia 12 de Abril, no 1º Ciclo de conferências ‘Gynecia’, que vai decorrer das 09h30 às 17 horas, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

O propósito deste Ciclo é desenvolver uma reflexão acerca da influência da medicina antiga na obra de Rodrigo de Castro Lusitano e na medicina renascentista em geral.

Este evento insere-se no âmbito do projecto ‘Gynecia: Rodrigo de Castro Lusitano e a tradição médica antiga sobre ginecologia e embriologi’”, financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e em que a Universidade da Madeira (UMa) é instituição participante.

Nesta iniciativa, vai marcar presença a investigadora responsável pelo projecto e docente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa (FAH-UMa), Cristina Santos Pinheiro, que irá falar sobre ‘Os órgãos reprodutores femininos no De uniuersa mulierum medicina de Rodrigo de Castro’.

A este propósito importa ainda realçar a participação dos professores: Joaquim Pinheiro e Alcina Sousa, também da FAH-UMa, que irão abordar, respectivamente, os temas ‘Elementos de ginecologia em Herófilo’ e ‘Knots and bolts in translating ancient medical texts as interdiscursive practices’.