Especialista em medicina interna reforça saúde no Porto Santo

O Grupo Parlamentar do PSD está satisfeito com a aposta do Governo Regional, nomeadamente da Secretaria da Saúde, no centro de saúde do Porto Santo, que vai contar com mais um especialista em medicina interna. O deputado Bernardo Caldeira entende que o reforço é uma mais-valia, tanto para os residentes como para os visitantes.

“Tem havido um sucessivo investimento por parte do Governo Regional no aumento das valências e especialidades presentes e a medicina interna é mais uma que vem complementar e, muito bem, porque era um desejo antigo da população do Porto Santo”, disse, na acção política de hoje.

A nova especialidade de Medicina Interna começou a funcionar a partir do dia 25 de Maio, sendo mais um contributo para reduzir ao máximo a necessidade de deslocação à Madeira por motivos de Saúde. “Uma aposta contínua do Governo Regional que será também reforçada no período de Verão com dois novos médicos e mais três enfermeiros” observa o parlamentar.

Referir que o investimento em saúde no Porto Santo já contemplou outras especialidades, estando previstas novas valências a breve prazo, além da remodelação que foi realizada na unidade de hemodiálise, que foi também reforçada.