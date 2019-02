Especialista de Valência interveio em caso de dor neuropática severa

Gustavo Fabregat, Anestesiologista da Unidade de Dor do Hospital General Universitário de Valência, esteve na Madeira a dar formação aos profissionais do Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor - Dr. Rui Silva (CMMDor), a discutir casos clínicos e a realizar na passada sexta-feira um procedimento para o alívio da dor neuropática severa, que é incapacitante, reduz a qualidade de vida e prejudica a vida profissional e social dos doentes.

O procedimento realizado pelo especialista convidado consistiu no implante de um dispositivo subcutâneo que emite impulsos eléctricos através de um eléctrodo colocado no espaço epidural de forma a bloquear os estímulos dolorosos, explica o Gabinete do secretário regional da Saúde em nota enviada à comunicação social. “Considerando as particularidades do doente complexo nesta situação específica foi decidido implantar um sistema de estimulação medular (implante de electro cateter duplo – abordagem percutânea ascendente e retrógrado) para o alívio da dor que não foi possível tratar com medicação e/ou outros métodos”, refere o comunicado, explicando ainda que os procedimentos para alívio da dor neuropática são prática corrente no CMMDor, “todavia existem situações específicas (como era o caso) que requerem uma abordagem mais minuciosa para a optimização dos resultados clínicos”.

O CMMDor é dirigido pelo Médico Anestesiologista Duarte Correia.