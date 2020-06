Espantalhos ‘à solta’ na Quinta Pedagógica dos Prazeres

Está patente a partir de hoje, 27 de Junho, na Quinta Pedagógica dos Prazeres, na Calheta, a VIII Mostra de Espantalhos, uma iniciativa que resulta de uma parceria entre a Delegação Escolar da Calheta, a Quinta Pedagógica dos Prazeres, o CEDECS (Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultura e Social) e a Câmara Municipal da Calheta.

A Quinta nesta altura está aberta só aos fins-de-semana e feriados, das 10 às 21 horas.

A ideia da criação dos espantalhos tem como principais objectivos “unir gerações e tradições com a sabedoria popular; promover o desenvolvimento de projectos multidisciplinares para a concepção e construção de um espantalho; sensibilizar a comunidade escolar e local para a tradição da execução de espantalhos e a sua importância noutros tempos”, assim como “estimular a criatividade no domínio das várias formas de expressão plástica; exprimir e encorajar a capacidade de improvisação e a utilização de materiais de desperdício”, diz a organização do evento.