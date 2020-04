Problemas numa conduta da rede de saneamento básico fez esta tarde saltar a tampa do esgoto localizada junto ao entroncamento da Estrada Monumental com a Travessa dos Piornais, no Funchal, inundando a estrada principal com dejectos enquanto o ar era conspurcado pelo cheiro nauseabundo.

Até ao princípio da noite a situação mantinha-se inalterável: o esgoto continuava entupido e a vazar para a estrada onde em toda a envolvência o ar é quase irrespirável.