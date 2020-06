Escolas voltaram a abrir portas aos alunos

As creches e estabelecimentos de ensino com pré-escolar voltaram hoje a receber crianças. Sacos na mão com sapatos para mudar à porta e a proibição dos pais entrarem no recinto foram as medidas mais notadas neste dia de reabertura das escolas.

O regresso às salas de aulas também aconteceu para os alunos do secundário, ainda que apenas para as disciplinas que terão exame nacional, e do ensino profissional. Para estes, o uso obrigatório de máscara e a necessidade de manter o distanciamento social foram comportamentos observados, um pouco por todas as escolas da Região, que voltaram a receber alunos.

