Escola Secundária de Santa Cruz acolhe 20 alunos estrangeiros do projecto Erasmus+

A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz iniciou este fim-de-semana, as actividades inseridas no projecto Erasmus+ United for European Employment, com a recepção de 20 alunos estrangeiros (Italianos, Franceses, Espanhóis e Irlandeses) que ficarão nas casas de 20 alunos madeirenses,

Este projecto Europeu iniciou-se em Setembro de 2018 e tem como objectivo obter as competências necessárias para trabalhar em qualquer país da Europa.

A recepção deu-se domingo, 24 de Março e durante cinco dias, os alunos envolvidos serão sensibilizados para a importância das formalidades necessárias para trabalhar num país europeu, através de experiências no terreno e workshops que os envolverão em diversas actividades. A ideia é desenvolverem uma base de conhecimento comum, com as particularidades dos países, em termos de recrutamento administrativo e níveis de qualificações requeridas; fornecendo aos jovens todas as ferramentas necessárias para encontrar um emprego de sucesso em empresas europeias e reflectir sobre práticas culturais e profissionais de cada país.

As actividades decorrerão no Instituto de Emprego, no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo e na empresa ACIN, contando, ainda, com uma visita cultural pelo Funchal e recepção pelo Presidente da Região Autónoma da Madeira, na Quinta Vigia, e pelo presidente da Câmara de Santa Cruz.