Escola Profissional Atlântico recebe amanhã conferência sobre ‘Gestão e Comunicação’

É já amanhã, dia 7 de Fevereiro, que decorrerá na Escola Profissional Atlântico a conferência ‘Gestão e Comunicação: Desafios e Respostas’, a qual pretende explorar a relação entre a gestão e a comunicação institucional, expondo e debatendo as oportunidades e os desafios que hoje são colocados à gestão das organizações pela proliferação dos canais de comunicação e pela presença quase constante dos meios de informação social.

Esta é a terceira iniciativa do ciclo de conferências das ‘Pensar a Madeira, Construir o Futuro’, organizadas pela Associação de Antigos da Escola da APEL (AAAEA), em parceria com a Escola Profissional do Atlântico. As duas conferências integradas neste ciclo e já realizadas foram as ‘Jornadas do Turismo’ e o ‘Fórum da Economia Social’.

No evento de amanhã, ao director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, junta-se o professor do ensino superior e director de eventos, Diogo Goes, assim como o gestor Duarte Gomes (Quicksilver) e Leonor Sena Lino (FepDesign), que, conjuntamente, debaterão a temática subjacente à conferência.

Estes eventos “visam dar aos participantes a oportunidade de discutir, com o apoio de figuras de referência da sociedade, alguns dos temas que afectam áreas preponderantes para o presente e futuro da Madeira”, refere o presidente da direcção da AAAEA, Francisco Gomes.

“Espera-se que, desta forma, os participantes sejam sensibilizados para os contributos que poderão dar a cada sector, assim como para as oportunidades profissionais que neles existem, complementando, assim, o trabalho que têm vindo a desenvolver dentro das salas de aula”, ACRESCENTA.

De referir ainda que iniciativa é dirigida ao público em geral e irá ainda envolver alunos do ISAL e da Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, além dos alunos da Escola Profissional do Atlântico.