Escola Jaime Moniz representa país em encontro europeu

Quatro alunos da Escola Secundária Jaime Moniz integraram, no âmbito do projecto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, a iniciativa ‘How to overcome the Covid-19 crisis’, que juntou na plataforma Zoom estes embaixadores-júnior e outros de diferentes escolas europeias, nomeadamente da França, Holanda e Alemanha, aos eurodeputados Lídia Pereira (EPP), Javi Lopez (S&D), Pierre Karleskind (Renovadores) e Bas Eickhout (Verdes). O objectivo foi debater a Europa e as medidas para ultrapassar a crise, relata a instituição de ensino madeirense, na nota enviada à redacção.

Segundo a informação, foram convidadas cinco escolas portuguesas tendo a Escola Jaime Moniz sido encarregue de representar Portugal, apresentando a situação actual do país através de Clara Vasconcelos, aluna de 11º ano e do quadro de honra da instituição. A ela juntaram-se na iniciativa Carolina Neves, Eduardo Silva e José Pedro Fragueiro, todos alunos de 12.º ano. As professoras Ana Maria Kauppila e Cecília Ferreira, embaixadoras-sénior e responsáveis pelo projecto na escola, também estiveram presentes.

A conversa abordou a crise sanitária, a solidariedade europeia, a economia, o futuro da Europa e os desafios imediatos e futuros que enfrentam os Estados-membros. Foi ainda colocada uma questão por parte de José Pedro Fragueiro sobre o futuro do Programa Erasmus+, relata a instituição de ensino, acrescentando que a sessão terminou com uma mensagem encorajadora relativamente ao futuro dos jovens, dirigida aos jovens-embaixadores, pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, tendo este pedido “que se distanciassem do eurocepticismo e que participassem cada vez mais na ‘edificação do projecto da casa comum’”.