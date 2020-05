O Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz entrega hoje, 5 de Maio, 35 tablets aos alunos identificados no inquérito da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia com carências ao nível dos equipamentos informáticos para poderem concluir a sua aprendizagem no ensino secundário.

A entrega do equipamento corresponde apenas a uma primeira fase de apoio aos alunos que não dispõem de material informático, já que, segundo Odílio Freitas, vice-presidente da ESJM, está prevista também a entrega de 42 computadores portáteis aos estudantes, numa segunda fase.

Em linha com as orientações da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, a Escola Secundária Jaime Moniz “está atenta às necessidades da sua população escolar e tudo tem feito para responder, de forma célere e eficaz, às carências apresentadas, no âmbito da viabilização do ensino à distância”, diz ainda o vice-presidente da escola, salientando que nenhum aluno poderá ficar fora desta solução excepcional de aprendizagem tendo o Conselho Executivo, com o apoio orçamental da SRECT, procurado “criar as condições necessárias à formação dos discentes”.

No inquérito preenchido pelos estudantes, 88 alunos referiram também que não dispunham de acesso à Internet. No entanto, após um contacto, caso a caso, a Escola comprovou que apenas dois não tinham efectivamente condições, pelo que terão os equipamentos necessários à sua formação (um rooter e um cartão de 75 gigabytes).

Todos os equipamentos informáticos anunciados serão entregues aos estudantes a título de empréstimo, entre os meses Maio, Junho e Julho deste ano, devendo depois os utilizadores procederem à devolução junto do Conselho Executivo.