A Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, vai receber, a partir de 1 de Junho, 983 estudantes que vão frequentar, de forma presencial, aulas das disciplinas em que se inscreveram para os exames nacionais, cuja primeira fase ocorre entre 6 e 23 de Julho.

As aulas presenciais destinam-se apenas aos alunos matriculados nesta escola, do 11.º e 12.º anos, que vão realizar exames, estando inscritos 476 alunos do 11.º ano 417 do 12.º ano.

De acordo com a escola, o regresso às aulas faz-se mediante um novo calendário escolar que distribui os alunos ao longo da manhã e da tarde, para evitar grandes aglomerações.

Algumas disciplinas funcionam em turnos pelo facto de haver muitos alunos inscritos para os exames.

Matemática A, Física e Química A, Biologia e Geologia, Economia A , Geometria Descritiva A, Desenho A, História da Cultura e das Artes e Português (no curso de Línguas e Humanidades) são as disciplinas mais procuradas para exame.

O novo horário para o ensino presencial a partir de Junho pode ser consultado na página web e no Facebook da escola.