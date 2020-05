Desde o passado dia 14 de Abril, a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos dos Louros, no Funchal, tem cedido equipamento informático aos seus alunos, encarregados de educação e a docentes. A iniciativa, no âmbito da operacionalização do Plano de Ensino à distância [email protected], inclui ainda o pagamento de serviços de internet a dez famílias, durante três meses.

São cerca de 80 as unidades cedidas a título de empréstimo até ao momento, o que, segundo o órgão de gestão da escola, “superou largamente os resultados do inquérito efectuado no final do 2º período sobre as necessidades da comunidade educativa em matéria de equipamentos informáticos e acesso à internet”, refere o estabelecimento de ensino em nota de imprensa.

De acordo com a escola dos Louros, “o levantamento realizado junto das famílias veio a demonstrar que, muitas das vezes, os equipamentos existentes em casa dos alunos não respondiam às necessidades para acompanhar as aulas de ensino à distância”.

A instituição revela ainda que este trabalho,” no sentido de garantir a equidade e a inclusão de todos neste novo paradigma imposto pela pandemia covid-9”, abrangeu ainda cerca de sete docentes, “a quem a cedência dos equipamentos permitirá responder aos desafios do ensino à distância”.

A escola destaca também a “pronta intervenção da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que autorizou a despesa relativa à aquisição de serviços de Internet, por um período de três meses, a cerca de dez famílias, que passam assim a beneficiar desta medida, minimizando as desigualdades sociais resultantes da ausência de recursos materiais. A partilha, realizada a título de empréstimo, engloba o computador e demais equipamentos necessários para que todos possam ter acesso às aulas virtuais, como sejam monitores, teclados e antenas wifi”.