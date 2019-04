Escola do Galeão assinala Semana das Expressões

No âmbito da comemoração da Semana das Expressões, que decorre até dia 5 de Abril, na Escola EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro (Galeão), o departamento curricular de expressões (que engloba as disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical e Educação Física) promove um programa de actividades diversos, que pretende envolver toda a comunidade escolar para criar uma escola cada vez mais inclusiva e interactiva.

Entre as várias actividades que englobam as diferentes vertentes educativas, haverá concertos, exposições, jogos desportivos e a actuação da Escola de Ginástica Rítmica, com apresentações para os alunos do diurno, mas também para os alunos do ensino nocturno.