Escola Agrícola da Madreira recebe workshop ‘Mitos em Segurança dos Alimentos’

Com o objectivo de clarificar as disposições legais aplicáveis à segurança dos alimentos e identificar as situações em que a flexibilização de certas normas é possível e aconselhável, realiza-se no próximo dia 12 de Abril, no Auditório da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, das 9h30 às 17h30, um workshop subordinado ao tema ‘Mitos em Segurança dos Alimentos/HACCP e Flexibilidade Associada’.

Este workshop será presidido pela Subdiretora-Geral de Alimentação e Veterinária, Graça Mariano, e ministrada por técnicos superiores da área da segurança alimentar.

Os destinatários são empresários e trabalhadores da restauração, empresários do ramo agroalimentar e produtores, mas é também extensivo a outros interessados nesta matéria.

A entrada é livre, mas é necessário proceder a uma inscrição prévia.

Entretanto, está a decorrer de momento as inscrições para o curso de “Produção de rebentos” a ter lugar nos dias 23 e 24 de Abril.

Os interessados deverão contactar a EAM, através do telefone 291 145 455 ou através do e-mail [email protected]