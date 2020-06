Escarpas seguras com mais milhões

60 milhões de euros para segurar escarpas é o título da manchete desta edição de domingo do seu DIÁRIO. No subtítulo escrevemos: “Governo Regional está a investir em intervenções em escarpas rochosas, para prevenir e mitigar o risco de derrocadas em nove pontos sensíveis da ilha da Madeira e do Porto Santo. Metade desse valor foi já executado em obras que decorrem no terreno”. Pode ler mais nas páginas 2 e 3.

Com uma foto em destaque outra notícia mas de âmbito desportivo. Região quer mais atletas de Alto Rendimento, uma vez que o “levantamento feito pela Direcção Regional de Desporto dá conta de 20.122 praticantes federados. A evolução tem superado expectativas”, garante. Pode ler o trabalho nas páginas 16 e 17.

Aqui também realçamos o Prémio Europeu atribuído a Tolentino Mendonça. O “Cardeal madeirense galardoado pela divulgação e promoção do património cultural” é um tema que pode ler mais na página 10.

Por fim, outras duas notícias. A de que os Pagamentos aos trabalhadores afectados pela cerca sanitária processados a partir de terça-feira, a ler na página 8, e que a Madeira tem 3 mil dadores de sangue, isto “depois da quebra registada na segunda quinzena de Março, as dádivas já atingiram o valor médio mensal”, neste dia consagrado a quem dá o sangue pelos outros. Leia na página 23.

Se não é assinante do DIÁRIO já sabe que pode sempre começar por assinar aqui, aproveitando a campanha especial.

Se já é assinante, sabe também que pode ler o seu DIÁRIO na versão online.

Boa leitura e bom domingo.