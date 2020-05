Equipamento de protecção individual continua a chegar à Madeira através da Força Aérea

O avião C295 da Força Aérea Portuguesa voltou hoje a desenvolver mais uma missão de apoio à Região Autónoma da Madeira, coordenada pelo Comando Operacional da Madeira (COM).

De acordo com um comunicado de imprensa, a bordo vinha cerca de uma tonelada e meia de carga para diversos serviços e órgãos regionais, o que vem acontecendo desde que foi declarado o estado de pandemia, em Março, com o COM a prestar todo o tipo de apoio ao Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) e ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

“Esta semana, o avião trouxe diverso equipamento de protecção individual e material operacional para o Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos, o Estabelecimento Prisional do Funchal, o Comando da Zona Militar da Madeira, o Regimento de Guarnição N.º 3 do Exército e a Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da Madeira”, revela o mesmo comunicado, acrescentando que, “no total, nos voos realizados nos últimos dois meses, a Força Aérea Portuguesa já transportou para a Madeira quase dez toneladas de material de apoio ao combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.