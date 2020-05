Enorme mancha na baía do Funchal com provável origem na agitação marítima

As autoridades - Capitania, Inspecção Ambiental e Câmara do Funchal - estão a tentar apurar a origem de uma grande mancha que é visível hoje na baía do Funchal, com o rasto a ter início na zona do Lido e a se estender, de forma mais diluída, até à zona do Lazareto.

Apesar da situação ainda estar a ser averiguada, não há indícios de que seja um foco de poluição, sendo mais provável que a mancha seja o resultado da agitação marítima dos últimos dias. Para já, o presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, confirma que “não houve qualquer falha no funcionamento das estações elevatórias ou qualquer ruptura nas redes de águas residuais”. Fonte da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas adiantou que a Inspecção Ambiental está a verificar alguns pontos da costa.