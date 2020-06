Empréstimos aprovados por maioria

A abstenção do deputado independente Roberto Vieira impediu a unanimidade na aprovação dos dois empréstimos levados a votação na Assembleia Municipal do Funchal.

Em causa o relatório final de análise das propostas das instituições de crédito para contratação de empréstimo (5,4 milhões de euros) de médio/longo prazo (20 anos) para aplicação na comparticipação do Município na empreitada cofinanciada pelo POSEUR, relativa ao controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associado ao sistema de televisão existentes no Concelho do Funchal - 2.ª fase.

A mesmo resultado repetiu-se na votação da proposta de 5,9 milhões de euros de empréstimo de médio/longo prazo (8 anos) para aquisição de viaturas de recolha de resíduos e de limpeza.

Coligação Confiança, PSD, CDS, CDU, PTP e deputado independente Orlando Fernandes, votaram a favor.