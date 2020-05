Empresas regionais de produtos farmacêuticos doam mil máscaras à PSP

As empresas CFarma e a Farmadeira By Plural irão doar, amanhã, dia 8 de Maio, mil máscaras cirúrgicas à Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira.

O acto de entrega irá decorrer pelas 15 horas, na sede do Comando Regional da PSP, contará com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil da Madeira, Pedro Ramos.

As mil máscaras destinam-se à protecção individual dos agentes aquando do exercício da sua actividade profissional, no contexto actual de pandemia de covid-19.

A CFarma (Centro Farmacêutico da Madeira) e a Farmadeira By Plural (FBP) são empresas regionais que se dedicam à comercialização e distribuição por grosso de medicamentos e produtos farmacêuticos.